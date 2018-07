Da muss man wirklich zwei Mal hingucken: Kim Kardashian (37) hat in ihrem Leben so einige Mode-Styles mitgemacht. Besonders mit ihren immer wechselnden Frisuren und Haarfarben überraschte sie ihre Fans schon des Öfteren via Social Media. Doch auch die Frau von Rapper Kanye West (41) war mal blutjung: Mit einem niedlichen Throwback-Pic präsentierte Kim ihrer Community jetzt ihre extreme Verwandlung zum heutigen It-Girl!

In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige nun eine raffinierte Collage aus zwei Bildern von sich. Auf der linken Seite ist die heutige Business-Frau als kleines Mädchen abgebildet, während die rechte Seite ein aktueller Schnappschuss der dreifachen Mama ziert. Von der Natürlichkeit der Mini-Kim ist dabei aber heute nicht mehr viel zu erkennen. Doch der Keeping up with the Kardashians-Star ist offenbar mit seiner Transformation zu seinem heutigen Ich zufrieden.

Mittlerweile setzt die brünette Beauty viel mehr auf Photoshop und Schminke. Erst vor Kurzem sorgte die Make-up-Expertin für einen kleinen Shitstorm wegen der Abbildung ihrer Figur. Grund für die vielen negativen Kommentare auf ihrer Insta-Seite: Kim posierte mit einer XXS-Taille im knappen Bikini. Einige User waren sich daraufin sicher, dass die Unternehmerin wieder mal zu viel an ihrem Pic bearbeitet habe.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit einer Freundin

