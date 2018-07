Wie die Zeit vergeht! Vor siebzehn Jahren erschien die Pilotfolge der witzigen Krankenhaussoap Scrubs, die sich um Zach Braff (43) in der Hauptrolle des Dr. John Dorian bei dessen beschwerlichem Weg als junger Arzt dreht. Dabei machte Oberarzt Dr. Perry Cox ihm so richtig das Leben schwer – die Fans erinnern sich bestimmt noch an das fiese Grinsen. Doch der Darsteller sieht mittlerweile ganz anders aus: Auf aktuellen Bildern fällt auf, dass John C. McGinley (58) schon ein wenig gealtert ist!

Kein Wunder – inzwischen ist der Schauspieler beinahe 60! Zu Beginn der Dreharbeiten war der gebürtige New Yorker erst 42 Jahre alt. Johns berühmte Locken sind einer ergrauten Mähne gewichen und auch die eine oder andere Falte ziert nun sein Gesicht! Sein berühmtes Lächeln ist aber geblieben und lässt seine damalige Rolle somit noch gut erahnen.

Auch Co-Star Zach ist heute natürlich keine 20 mehr! Mittlerweile hat der Schauspieler ebenfalls erste graue Haare und Fältchen bekommen. Aktuell soll der 43-Jährige einen "Scrubs"-Film planen – ob er oder John auch wieder mitspielen werden, ist aber noch nicht bekannt.

Kevin Winter/ImageDirect Der Cast von "Scrubs", 2002

Robert Mora/Getty Images "Scrubs"-Star John C. McGinley, 2002

Ethan Miller/Getty Images "Scrubs"-Star Zach Braff bei einer Veranstaltung in Las Vegas, 2018

