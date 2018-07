Wird die große Vorfreude jetzt getrübt? YouTuberin Paola Maria (24), die Mitte Juli bereits im vierten Monat war, und Ehemann Sascha Koslowski können die Ankunft ihres ersten Sprosses kaum erwarten. Momentan haben sie allerdings mit einem Problem zu kämpfen: Die beiden finden einfach keine Hebamme. "Meine Frauenärztin hat mir empfohlen und mir auch wirklich ans Herz gelegt: 'Bitte, bitte, suchen Sie früh genug'", erzählte die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Ich habe jetzt angefangen und anscheinend bin ich schon gut spät dran. Ich hoffe, dass wir jetzt noch Glück haben." Allen Absagen zum Trotz versuche die Beauty-Expertin aber, entspannt zu bleiben. Nun heißt es also Daumen drücken, dass die werdenden Eltern schnell in fürsorgliche Hände geraten!

