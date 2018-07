Es war die Lovestory schlechthin: Mode-Queen Carrie Bradshaw und Anzug-Hottie Mr. Big führten in der Erfolgsserie Sex and the City eine wilde On-Off-Beziehung – bis sie schließlich endlich in der Filmversion heirateten. Anscheinend kann sich Carrie-Darstellerin Sarah Jessica Parker (53) bis heute, 20 Jahre später, nicht ganz von der Anziehung zu Co-Star Chris Noth (63) lösen: Sarah verriet jetzt, dass sie immer noch ein großer Fan von Mr. Bigs Charme ist!

Das enthüllte die schöne Blondine nun via Instagram. Unter einem Gym-Schnappschuss von Chris, auf dem er seine Muskeln für die Kamera spielen lässt, kommentierte Sarah begeistert: "Du siehst immer noch richtig gut aus" – mit einigen Ausrufezeichen und einem Küsschen dahinter. Auch mit seinen 63 Jahren lässt er das Herz der Beauty also noch immer ein bisschen höher schlagen.

Zum vermutlich großen Bedauern ihrer Fans soll außerhalb der Show aber nie etwas zwischen den beiden "Sex and the City"-Stars gelaufen sein. Sarah ist glücklich mit Schauspieler Matthew Broderick (56) verheiratet und auch Chris ist schon lange an seine Frau Tara vergeben.

Instagram / chrisnothofficial "Sex and the City"-Darsteller Chris Noth, Juli 2018

Jennifer Mitchell / Splash News Sarah Jessica Parker und Chris Noth bei einem Fotoshooting in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker

