Bert Wollersheim (67) servierte seine Freundin Bobby Anne Baker (48) bereits einen Tag nach den Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars per Nachricht ab – dabei verließen sie die Villa doch in der vergangenen Folge noch als Paar. War ihr Aufenthalt in Portugal der Grund für die Trennung? Saskia Atzerodt (26) teilt ein ganz ähnliches Schicksal: Auch sie und ihr damaliger Partner Nico Schwanz (40) gingen kurz nach dem Finale getrennte Wege. Für das einstige Playmate liegt der Grund für das Liebesaus klar auf der Hand.

Im RTL-Interview erinnerte sich Saskia an ihre Zeit in der TV-Show zurück und erklärte: "Die Krise von mir und Nico hat vor dem Einzug angefangen. Ich dachte, die Sendung schweißt uns vielleicht noch zusammen. Aber danach habe ich dann entscheiden, dass mich das auf Dauer nicht glücklich macht." Das Sommerhaus sei eine ganz andere Situation als ein gemeinsamer Urlaub. Da könne man sich bei Streitereien aus dem Weg gehen oder Versöhnungssex haben. Das ist durch den begrenzten Wohnraum in der Promi-Behausung aber quasi unmöglich.

Doch sowohl Saskia als auch Bert scheinen das Ende ihrer jeweiligen Beziehung längst verkraftet zu haben. Als der Rotlicht-König bei RTL-Extra auf die ehemalige Bachelor-Kandidatin traf, war er trotz anfänglichen Liebeskummers wieder in Flirtlaune und erkundigte sich doch direkt mal nach dem Beziehungsstatus der Blondine. Als die ihm dann erklärte, dass sie Single und 26 Jahre alt sei, machte er aber doch einen Rückzieher. "Oh ne, zu alt", scherzte er.

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

MG RTL D / Stefan Menne Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Model

