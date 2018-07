TV-Star Denise Kappès (28) ist inzwischen im achten Schwangerschaftsmonat angekommen. Da der Babybauch der Brünetten dementsprechend größer und größer wird, könnte man meinen, dass auch die Zahl auf der Personenwaage in die Höhe schießt. Allerdings nicht bei Denise – im Gegenteil: Statt Extrakilos hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin an Gewicht verloren. Exklusiv gegenüber Promiflash erklärt die Berlinerin jetzt auch den Grund: die dramatische Trennung von Noch-Ehemann Pascal.

Nur 13 Wochen nach ihrer Hochzeit mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star ist Denise' Ehe – trotz Schwangerschaft – am Ende. Über die genauen Trennungsgründe möchte die 28-Jährige nicht sprechen, dennoch ging das Liebes-Aus nicht spurlos an ihr vorbei: "Ich habe ja nun bekanntlich privat viel Stress gehabt und darunter hat auch mein Körper gelitten. Durch den ganzen Kummer habe ich einfach abgenommen", gibt die Bald-Mama zu.

Wie groß eine Zunahme des Körpergewichts während einer Schwangerschaft ausfällt, lässt sich im Übrigen nicht pauschalisieren. Durchschnittlich nimmt eine werdende Mutter zwar zwischen zwölf und 13,5 Kilogramm zu, allerdings kann man von keiner konstanten Gewichtszunahme sprechen. Im ersten Trimester ändert sich an der Körpermasse vieler Frauen gar nichts oder nur sehr wenig. Erst in den darauffolgenden Monaten macht sich der schöne Umstand auf der Waage bemerkbar – und das inzwischen auch bei Denise: "Ich habe mein Normalgewicht wieder. Der letzte Stand besagt 0,3 Kilo plus, aber ich bin mir sicher, dass ich beim nächsten Arztbesuch eine ganz andere Zahl auf der Waage sehe. So langsam kommen nämlich die Kilos, das sagt mir mein Spiegel", erzählt sie happy.

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappès, Reality-TV-Paar

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-Star

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im achten Monat schwanger

