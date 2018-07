Können diese Promi-Ladys schon mal für Karlie Kloss (25)' Hochzeit shoppen gehen? Am Mittwoch überraschte das Model seine Fans mit dieser wunderschönen News: Karlie und ihr Schatz Joshua Kushner haben sich nach sechs Jahren Beziehung verlobt. Das musste die Beauty gleich mit ihren Mädels teilen – und postete die süßen Reaktionen bei Social Media. Dürfen sich diese Damen auch auf eine Einladung zur Trauung freuen?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Karlie die Screenshots von den Facetime-Telefonaten, in denen sie ihren Liebsten ihren dicken Klunker präsentierte. Neben ihren Schwestern, ihrer Mama und ihrer Oma sowie ihrer besten Freundin seit der Grundschule wurden auch prominente Frauen über das kommende Jawort informiert. Ihre gute Freundin Serena Williams (36) war eine der Glücklichen – und strahlt auf dem Foto bis über beide Ohren. Auch eine Royal könnte bei der romantischen Zeremonie anwesend sein. Prinzessin Beatrice (29) staunte nicht schlecht, als die Blondine ihren monströsen Ring in die Kamera hielt! Nach so viel Freude ist es sehr wahrscheinlich, dass Serena und Beatrice bei Karlies großem Tag dabei sein werden.

Mit diesen Aufnahmen enthüllte Karlie aber wahrscheinlich eher ungewollt ein Netz-Geheimnis von Beatrice. Die Frischverlobte verlinkte den Profilnamen der Prinzessin auf dem Pic – ein deutlicher Hinweis darauf, dass Beatrice, im Gegensatz zu Herzogin Meghan (36), einen privaten Instagram-Account hat.

