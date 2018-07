Hat Karlie Kloss (25) das Netz-Geheimnis ihrer Freundin gelüftet? Das Model könnte momentan wohl nicht glücklicher sein: Ihr Schatz Joshua Kushner hat der Blondine nach sechs Jahren die Frage aller Fragen gestellt. Diese Liebesnachricht wollte Karlie natürlich auch mit ihren Mädels teilen – und postete die niedlichen Reaktionen ihrer Freundinnen im Netz. Jetzt steht plötzlich Prinzessin Beatrice (29) im Mittelgrund der Verlobung. Der Grund: Sie hat offenbar einen Instagram-Account!

Karlie und Beatrice sind bereits seit vielen Jahren eng befreundet. Verständlich, dass

die 25-Jährige ihrer royalen Vertrauten mit als erstes den Klunker zeigen wollte. Das Foto, das das breite Lächeln von Beatrice zeigt, teilte Karlie in ihrer Instagram-Story – und verlinkte darauf den Namen des Profils der Prinzessin! Damit verriet Karlie, dass Beatrice, anders als andere Royals, auf dem Portal aktiv ist. Der Kanal, den die Beauty auf dem Bild angibt, ist allerdings privat. Laut Just Jared sollen aber Beatrices Mutter Sarah Ferguson (58), Prinz Harrys (33) Ex-Freundin Chelsy Davy (32) und Schauspielerin Cara Delevingne (25) zu ihren Followern zählen. Ein Hinweis darauf, dass die Achte in der britischen Thronfolge wirklich bei Instagram ist?

Ein anderes bekanntes Gesicht aus den königlichen Reihen musste für die Hochzeit mit Prinz Harry ein großes Opfer bringen: Herzogin Meghan (36) war gezwungen, ihre Instagram- und Twitter-Accounts zu löschen und musste außerdem ihren Lifestyle-Blog "The Tig" schließen. Anders als Beatrice muss die Ex-Suits-Darstellerin also auf alle Aktivitäten im Netz verzichten. Was sagt ihr: Ist das fair? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / karliekloss Screenshot aus Karlie Kloss' Instagram-Story

Emma McIntyre / Staff Karlie Kloss, Model

Zak Hussein Prinz Harry und Meghan Markle in London, April 2018

