Nachwuchs für Klaudia Giez (21) und Felipe Simon? Seit über vier Monaten sind die GNTM-Beauty und der Brasilianer einfach unzertrennlich, zeigen sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Eine Hochzeit mit ihrem Schatz könnte sich Klaudia schon jetzt vorstellen – aber wie sieht's in Sachen Kinderplanung aus? Promiflash traf die quirlige Rothaarige beim NYX Face Award in Berlin und hat nachgehakt. "Also mit Felipe könnte ich mir definitiv vorstellen, ein Kind zu bekommen, irgendwann mal. Vielleicht in der Zukunft", gab die 21-Jährige offen zu und geriet bei dem Gedanken an eine gemeinsame Familie mit ihrem Hottie direkt ins Schwärmen.

AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de