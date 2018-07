Dieses Geständnis ist weniger schockierend, als man denkt! Micaela Schäfer (34) überraschte vergangene Woche im Sommerhaus der Stars mit einem großen Geständnis: Sie habe beim Sex mit einem Mann noch nie einen Orgasmus bekommen. Ein schwerer Schlag für Micas Freund Felix Steiner (33). Doch die 34-Jährige ist mit ihrem "Problem" nicht allein – auch andere Frauen haben Schwierigkeiten, beim Sex einen Höhepunkt zu erreichen!

"Ich kann ihr keine Tipps geben, denn ich bin auch noch nie bei einem Mann gekommen", erzählte Ex-BTN-Darstellerin Sandra Lambeck (26) gegenüber Promiflash beim 40. Christopher Street Day in Berlin. Und auch Mode-Bloggerin Leslie Huhn erzählte, dass sie viele Frauen kenne, die Probleme hätten, beim Liebesspiel zu kommen. Die Männer bekommen davon offenbar noch nicht einmal etwas mit – schließlich haben die Ladys einen einfachen Trick, um die Egos ihrer Liebhaber zu schützen: Ob Plus-Size-Model Tanja Marfo, Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Carina Spack oder Fräulein Menke (57) – sie mussten im Interview alle zugeben, schon einmal einen Höhepunkt simuliert zu haben.

Diesen Weg wählte früher auch Nacktschnecke Mica: "Ich hab einmal im Leben einen Orgasmus vorgetäuscht, das ist aufgeflogen und seitdem habe ich es nie wieder gemacht." Trotzdem hat die 34-Jährige Spaß im Bett – sie sei dabei lediglich auf die Unterstützung von Sextoys angewiesen!

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Model

P.Hoffmann / WENN.com Carina Spack beim BILD Renntag

Ralf Succo / WENN.com Fräulein Menke, Musikerin



