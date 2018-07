Wenn Micaela Schäfer (34) nicht die Nackteste ist, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Christopher Street Day in Berlin! Am Wochenende fand die traditionelle LGBT Pride Parade bereits zum 40. Mal in der deutschen Hauptstadt statt. Promiflash war vor Ort und hat unter den Feierwütigen auch einige deutsche Promis entdeckt. Neben Paradiesvogel und der selbst ernannten "Mutter aller CSDs" Julian F.M. Stoeckel (31), Nacktschnecke Micaela Schäfer, Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Sandra Lambeck (26) und den Kult-Strippern von SixxPaxx hat auch Musiker Marc Terenzi (40) mit seiner Freundin Anja an dem bunten Umzug teilgenommen.

Instagram / julianfmstoeckel Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de