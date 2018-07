Taylor Swift (28) und Camila Cabello (21) haben momentan ganz viel Zeit für intensive Frauengespräche. Das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied begleitet das Popsternchen nämlich auf seiner Reputation Stadium Tour, die bereits im Mai begann und sich noch bis in den späten November dieses Jahres hinzieht. Und neben ihrer Leidenschaft für Musik verbindet die beiden Sängerinnen noch etwas ganz anderes – und zwar ihre Vorliebe für süße Jungs.

Im Interview mit E! News plauderte Camila am vergangenen Dienstag ganz offen über die Zusammenarbeit mit Taylor und verriet: Die beiden haben vieles gemeinsam. "Ich denke, dass wir in vielen Dingen gleich ticken – besonders was Liebe und Beziehungen, Jungs, Musik betrifft. [...] Wir sind beide hoffnungslose Romantikerinnen", erklärte die Beauty. Sie habe einfach unglaublich viel Freude daran, sich über diese Themen auszutauschen und ihrer Kollegin scheint es ganz ähnlich zu gehen.

Aber wie sieht es eigentlich im Liebesleben der Ladys aus? TayTay turtelt seit Mai vergangenen Jahres mit Schauspieler Joe Alwyn (27). Gemeinsame Pärchenauftritte sind zwar eher selten, trotzdem meint es die "Bad Blood"-Interpretin ernst mit dem Hollywood-Schnuckel: Angeblich spricht das Paar schon über eine Hochzeit. Camila hält sich in Sachen Männer hingegen eher bedeckt. Seit ihrem kurzen Techtelmechtel mit Datingcoach Matthew Hussey (31) im Februar zeigte sich die 21-Jährige bisher nicht wieder in männlicher Begleitung.

