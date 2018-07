Justin Bieber (24) ist zurück! In den letzten Wochen machte der Sänger vor allem durch seine Verlobung mit Model Hailey Baldwin (21) Schlagzeilen, doch jetzt steht wieder seine Musik im Vordergrund. Zusammen mit DJ Khaled (42), Quavo (27) und Chance the Rapper (25) arbeitete der Popstar an dem Song "No Brainer". Nachdem das Lied veröffentlicht worden war, machten sich seine Fans erst Gedanken über den gammeligen Look des Kanadiers im Musikvideo – und nun über den Text: Schießt er in dem Song vielleicht gegen den Ex seiner Liebsten?

Noch im Frühjahr wurde Hailey oft mit Sänger Shawn Mendes (19) gesehen, trotz aller Turtelei waren die beiden allerdings nie offiziell zusammen. Dennoch konnte sich Biebs wohl einen Seitenhieb auf seinen vermeintlichen Vorgänger nicht sparen – eine Zeile seines Songtextes lautet: "Er oder ich, sei ehrlich, Baby, es ist doch ganz klar." Ob der Sänger den Ex seiner Verlobtem weiterhin als Konkurrenten betrachtet? Einige User äußerten auf Twitter ihren Verdacht, der 24-Jährige trete jetzt nach. "Hat Justin Bieber etwa Shawn Mendes in 'No Brainer' gedisst? Lol", lautete einer der Kommentare.

Shawn soll die Nachricht von der Verlobung seines angeblichen Schwarms wie ein Gentleman aufgenommen haben. "Ich habe Hailey am Tag danach etwas getextet und einfach gratuliert", verriet der "Stitches"-Interpret gegenüber der australischen Talkshow The Project.

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo – "No Brainer" Justin Bieber im Musikvideo zu "No Brainer"

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Noam Galai / Getty Images Hailey Baldwin und Shawn Mendes auf dem Red Carpet der Met Gala 2018

