Bisher hatte Erika Dorodnova (27) leider kein Glück in der Liebe. Im vergangenen Jahr hatte sich Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) im Finale gegen die hübsche Blondine entschieden und auch in diesem Jahr schaffte sie es bei Bachelor in Paradise nicht über die erste Woche hinaus. Erika hat ihre Ansprüche nun mächtig zurückgeschraubt. Ihren Fans verrät sie im Netz, wie sehr.

In ihrer Instagram-Story fragte ein Abonnent kürzlich, wie sie sich eigentlich ihren Traummann vorstellt. Ihre Antwort darauf hat sicher viele Fans überrascht, denn Erika es scheint alles, was Frisur, Augenfarbe und Co. betrifft, ziemlich unwichtig zu sein. "Mittlerweile so egal! Hauptsache, er ist groß – größer als ich – und keine Gesichtsbaracke", witzelte die 27-Jährige. Wichtig sei ihr auch, dass er kein dominanter Macho ist, denn sie sei schon dominant genug. "Er soll einfach ein lieber Kerl sein und mich glücklich machen. Mehr will ich gar nicht!", fügte sie hinzu.

Mit Sebastian hat die Projektmanagerin inzwischen komplett abgeschlossen. Nach zwei Jahren sei eine mögliche Beziehung für die Finalistin der siebten Bachelor-Staffel endgültig abgehakt. Im Promiflash-Interview erklärte sie, dass beide sich witerentwickelt hätten und sich ihre Wege einfach nicht mehr kreuzen würden. "Wir sind zwei unterschiedliche Personen mit zwei unterschiedlichen Leben!"

MG RTL D / Arya Shirazi Erika Dorodnova, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin 2018

Instagram / erika_dnova Screenshot aus Erika Dorodnovas Instagram-Story

Der Bachelor, RTL Sebastian Pannek und Erika Dorodnova beim Sushi-Date

