Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Dabei haben Musiker Liam Payne (24) und Gastronom Jean-Bernard Fernandez-Versini eine große Gemeinsamkeit: Beide Männer liebten einst Sängerin Cheryl Cole (35)! Doch genau wegen ihr herrscht dicke Luft zwischen den Verflossenen. Liam ist der Meinung, Jean-Bernard habe die Beauty während ihrer zweijährigen Ehe nicht gut behandelt. Da er mit der Mutter seines Sohnes noch gut befreundet ist, soll er kürzlich fast eine Schlägerei mit dem Franzosen angezettelt haben. Jetzt ist der Sänger völlig entgleist, wenn auch nur verbal.

Das wollen Augenzeugen beobachtet haben, die mit der britischen Boulevardzeitung The Sun sprachen. Im Twiga-Nachtclub in Monaco seien sich die Streithähne erneut über den Weg gelaufen. Das ehemalige One Direction-Bandmitglied soll es auf einen Fight angelegt haben: "Die ganze Nacht stand er hinter ihm und wollte mit JB kämpfen. Er stand einfach da mit verschränkten Armen und zeigte auf JB – keiner hat verstanden, was er eigentlich wollte." Zu einem Schlagabtausch sei es zwar nicht gekommen, allerdings habe es Liam später verbal krachen lassen! In der Männertoilette soll ein Freund von Jean-Baptiste den Briten angeschaut haben. Grund genug für Liam, vor den Pipi-Becken auszurasten: "Er sagte: 'Was schaust du verdammt noch mal so? Hör mal her, dein Freund JB ist ein verdammter Mistkerl!'"

Obwohl das Sicherheitspersonal eingegriffen habe, soll Liam noch gedroht haben, Cheryls Ex-Mann so richtig zu vermöbeln. Der ist wohl nicht ganz unschuldig an der momentanen Situation: Nach ihrem ersten unglücklichen Aufeinandertreffen habe er Liam als "kleinen, 24-jährigen Jungen" bezeichnet. Was denkt ihr? Handelte der Sänger gerechtfertigt?

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne in London

Tristan Fewings/Getty Images Cheryl Cole auf dem #GAME4GRENFELL in London

WENN Cheryl Cole und Jean-Bernard Fernandez-Versini

