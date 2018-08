Ihr Familienglück ist perfekt: Im Juli 2016 gaben sich Ana Ivanovic (30) und Bastian Schweinsteiger (34) ganz romantisch in Venedig das Jawort. Erst im März krönte das Paar seine Ehe mit dem ersten gemeinsamen Kind. Immer wieder teilen die Verliebten Einblicke aus ihrem Leben – anlässlich Bastis Geburtstag fand seine Gattin auch jetzt wieder süße Worte: Ana gratulierte ihrem Schatz mit einem rührenden Post via Social Media!

So sieht ein glückliches Ehepaar aus: Auf ihrer Instagram-Seite postete die gebürtige Serbin einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Mann. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster! Ich wünsche dir den wundervollsten Tag, nicht nur heute, sondern auch für den Rest deines Lebens. Wir lieben dich", betitelte die Neumami ihren Beitrag.

Erst am 12. Juli feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Bereits da richtete Ana liebevolle Zeilen an ihren Gatten, die eindeutig beweisen: Die beiden Turteltauben lieben sich noch wie am ersten Tag. "Ich kann nicht glauben, dass es schon ganze zwei Jahre sind. Ich kann es nicht erwarten, auf viele weitere Jahre zu blicken", schrieb die 30-Jährige in ihrem Insta-Post.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanovic und ihr Sohn

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

