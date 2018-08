Mit einem Monat schon ein echter Profi vor der Kamera! Das Töchterchen der Influencerin Anna Maria Damm (22) und ihrem Partner Julian Gutjahr (22) kam im Juni zur Welt – doch bereits jetzt bewies die kleine Eliana bei einer professionellen Baby-Fotosession, wie niedlich sie posieren kann! Und dass der Wonneproppen tatsächlich fotogen ist, zeigte die stolze Mama jetzt in ihrer Instagram-Story. Ob das Mädchen wohl in Zukunft in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wird? Das Mannequin mit philippinischen Wurzeln wurde 2013 in der Castingshow Germany's next Topmodel entdeckt – sie belegte damals Platz fünf.

Instagram / annamariadamm



