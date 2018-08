Er kann es nicht lassen! Oliver Pocher (40) hat sich kritisch zum Liebes-Aus von Boris und Lilly Becker (42) geäußert! Ende Mai verkündeten der einstige Tennisprofi und seine Ehefrau die überraschende News: Nach 13 Jahren Beziehung gehen die beiden getrennte Wege. In einer TV-Show sprach der 50-Jährige zuletzt verhalten über die aktuelle Lage im Hause Becker, fand versöhnliche Worte für seine Ex. Oliver Pocher kennt den Sportler und besonders dessen Verflossene gut – und scheint sich in einem Interview jetzt klar auf Lillys Seite zu stellen.

Nachdem schon Boris seinen Gedanken bei Endlich Feierabend freien Lauf gelassen hatte, war nun auch Oli in der Talkshow zu Gast. Der 40-Jährige kennt die Niederländerin seit der gemeinsamen Teilnahme an Global Gladiators auch privat – und hatte auf die Frage nach der Trennung der Beckers eine klare Meinung. "Ich kann die Strategie relativ deutlich sehen: Lilly versucht zu schweigen, soweit es geht. Auch in der Öffentlichkeit. Boris versucht, immer weiter zu machen und sich selber immer weiter gut darzustellen", nahm der Moderator Lilly in Schutz.

Doch entgegen Olis Verteidigung ließ auch Lilly das Ende ihrer Ehe bisher nicht unkommentiert: In einem Gespräch mit dem Stern brach das schöne Model vor wenigen Wochen ebenfalls ihr Schweigen und redete emotional über die Trennung. "Es tut so unglaublich weh!", hatte die 42-Jährige unter anderem erklärt. Was Boris und Lilly vereinte: In ihren offiziellen Statements redeten beide bislang sehr respektvoll vom anderen – so auch Boris vor wenigen Tagen, als er über die derzeitige Situation sagte: "Es gab schon bessere Zeiten, in der Tat. Aber wir sind zwei vernünftige Menschen und werden eine gute Lösung finden."

C. Wilson/Getty Images for Laureus Lilly und Boris Becker auf den Laureus World Sports Awards in Monaco

Anzeige

Clemens Bilan/Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

AEDT/WENN.com Comedian Oliver Pocher und Model Lilly Becker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de