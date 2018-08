Nach Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 will RTL2 demnächst ein weiteres Reality-Format an den Start bringen: "Leben.Lieben.Leipzig" heißt es. Bisher sind weder ein Starttermin noch die Story der Sendung bekannt. Trotzdem wird über die neue Serie schon jetzt heiß diskutiert – kann sie mit den Vorgängerformaten mithalten? Promiflash traf BTN-Darsteller Tim Rasch auf dem Christopher Street Day in Berlin und hakte nach: Was sagt er eigentlich zu der Sendung?

"Also, ich habe gehört, dass es ein neues Format geben wird, aber ich muss es mir einfach mal anschauen. Also 'Berlin - Tag & Nacht' toppt natürlich keiner. Aber ich muss mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt", erzählte der Wahl-Berliner im Promiflash-Interview. Der 20-Jährige ist seit rund einem Jahr Teil des BTN-Casts und spielt den draufgängerischen DJ Nik, der seine Leben in vollen Zügen genießt – und das am liebsten mit wilden Partys und Alkohol.

Zum Cast des neuen Ablegers hat der Sender bisher kaum etwas verraten. Aber auf eine alte Bekannte können sich neugierige Fans schon mal freuen: Janine Pink, die bei "Köln 50667" Stripperin Yvonne Voss spielte, ist mit dabei.

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / tim_rasch Krätze, Kim und Nik, "Berlin - Tag & Nacht"

Cinamon Red/WENN.com Janine Pink bei einem "Köln 50667"-Fantreffen

