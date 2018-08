Zoe Saip und Sally Haas (18) haben sich als Konkurrentinnen in der letzten Staffel von Germany's next Topmodel kennengelernt. Zwar schafften es beide Mädchen nicht bis ins Finale – Sally landete auf dem sechsten Platz, Zoe auf Platz 10 –, allerdings haben sie etwas anderes Wichtiges aus der Show mitgenommen: Die zwei sind dank Heidi Klum (45) und Co. beste Freunde geworden, wie sie jetzt in ganz besonders persönlich Statements verlauten ließen.

Auf ihrem Instagram-Profil schrieb Zoe: "Liebe Sally, ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben und mit dir befreundet sein zu können!" Dazu postete sie ein aktuelles Foto vom Juicy Beats Festival, auf dem sie vor einer Wand hocken und ernst in die Kamera schauen. Zudem beteuerte sie, was für ein toller Mensch sie sei und betonte, dass sie ihre Freundin niemals aus den Augen verlieren möchte: "Ich liebe dich bis zum Mond, bis zu den Sternen und zurück!"

Auch die Fans der beiden scheinen sich sehr über den gemeinsamen Schnappschuss zu freuen. Kommentare wie "Ihr zwei seid voll cool" und "Ihr seid so hübsch zusammen" finden sich zuhauf unter dem Foto. Auch Sally äußerte sich zu den süßen Worten ihrer BFF: "Kann ich alles nur zurückgeben! Ich liebe dich noch viel mehr!"

Instagram / xsxllyx Sally Haas und Zoe Saip beim Juicy Beats Festival in Dortmund 2018

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe auf dem Hollywood Boulevard

