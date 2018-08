Vor knapp zwei Monaten sind Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) zum allerersten Mal Eltern geworden. Bisher gaben sie weder den Namen ihres Kindes bekannt, noch zeigten sie sein Gesicht online. Trotzdem posten sie regelmäßig Fotos auf ihren Social-Media-Profilen, auf denen sie mit ihrem Sohnemann herumalbern. Erst kürzlich gab es von der glücklichen Neumama einen neuen lustigen Schnappschuss: Wegen einer Heißhungerattacke ging sie mitten in der Nacht mit ihrem Knirps in die Pizzeria!

“Scheffe wollte heute Nacht Pizza”, betitelte sie das lustige Instagram-Bild. Darauf sieht sie sich gemeinsam mit Mini-C, wie sie ihren Windelmatz nennt, die Speisekarte eines Lokals an. Auch auf dieser Momentaufnahme bleibt das Gesicht des Kleinen verborgen – lediglich seine Beinchen baumeln hinter dem Menü hervor. Mit den Hashtags #mitternachtssnack und #sattundglücklich zeigt die kleine Familie: Geschmeckt hat's auf jeden Fall!

Auch Annemaries Abonnenten scheinen in die niedliche Aufnahme total vernarrt zu sein. Die Kommentare "Ein schönes Bild! Ich hoffe, euch hat die Pizza geschmeckt", "Das kleine Schleckermäulchen" und "Haha, guter Geschmack", sind nur einige Beispiele dafür. Was haltet ihr von dem Mutter-Sohn-Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn

