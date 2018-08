Muss man als Star immer top gestylt sein? Ganz und gar nicht! Das beweist Hollywood-Beauty Julia Roberts (50) mit einem aktuellen Beitrag auf Socia Media. Beim entspannten Kartenspielen mit ihrer Nichte Emma Roberts (27) verzichtet die Pretty Woman-Darstellerin auf ein aufwendiges Styling. Stattdessen greift sie lieber auf den gemütlichen Wohnzimmer-Look zurück. So privat hat man die beliebte Roberts-Family noch nie gesehen!

"Sonntag, wir lieben dich!", betitelte Julia ein aktuelles Foto auf ihrem Instagram-Profil. Darauf sieht man sie und ihre Nichte Emma gemeinsam an einem großen Tisch sitzen. Den Tisch ziert eine gemusterte Tischdecke, darauf stehen ein paar Schalen Weintrauben – wie in einem ganz beliebigen Wohnzimmer! Beide Frauen scheinen auf Make-up verzichtet zu haben und verbringen ihr Wochenende lieber ganz natürlich in Oversize-Klamotten. Ihr breites Lächeln verrät, dass die zwei die gemeinsame Familienzeit mehr als genießen.

Die Momentaufnahme hat allerdings ziemliche Verwunderung bei einigen Usern ausgelöst. Diese scheinen nämlich gar nicht gewusst zu haben, dass Julia die Tante der American Horror Story-Darstellerin ist. Auf Emmas Profil sammelten sich deshalb zahlreiche Kommentare überraschter Fans an. So fragte sich ein Follower verblüfft: "Wieso bin ich darauf nicht selbst gekommen? Die Ähnlichkeit ist eindeutig!"

Frazer Harrison / Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Frazer Harrison/GettyImages Emma Roberts bei der Oscarverleihung in Hollywood 2017

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Julia Roberts und Emma Roberts bei der Premiere von "Valentinstag" in Kalifornien 2010

