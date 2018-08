Prominenter Support für Pink (38)! Die Sängerin steckt aktuell mitten in einer Welttournee. Mit dem Bühnenprogramm "Beautiful Trauma" steht sie seit Frühjahr 2018 beinahe ununterbrochen vor dem Mikro. Aufgrund einer Erkrankung, die kurzzeitig auch die Stimme der Rockröhre belastete, musste sie kürzlich einen ihrer Auftritte absagen. Ein Umstand, für den Pink in die Kritik geriet. Die ließ die Musikerin allerdings nicht auf sich sitzen, wehrte sich öffentlich und bekam jetzt auch noch Unterstützung: Justin Timberlake (37) sprang der "Try"-Interpretin zur Seite!

"Was diese Parasiten-Paparazzi nicht zeigen, sind zwei Arztbesuche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, Antibiotika, Steroide, Nasen- und Halssprays und ein schreiendes Baby in der Nacht", machte Pink ihrem Ärger über Fotos, die sie mit ihrer Tochter am Strand zeigten und die Schlagzeile "Pinks Sydney Konzert wird abgesagt, während sie in Byron Bay entspannt", Luft. Den Beitrag kommentierte Justin nun mit verständnisvollen Worten: "Du wirst keine härter arbeitende, talentiertere und für ihre Fans und ihren Platz auf der Bühne dankbarere Frau finden, als sie."

Unter Pinks Beitrag wimmelt es nur so von unterstützenden Zeilen wie die Justins. Neben der Ansage an ihre Kritiker richtete sich die zweifache Mutter nämlich auch an ihre Anhänger: "Es tut mir leid für die wahren Fans, die diese Situation betroffen hat."

