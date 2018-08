Thomas Hayo genießt seine neu gewonnene Freizeit! Vor einigen Wochen schockte der Creative Director seine Fans mit einer folgenreichen Entscheidung: Nach acht Jahren hing er seinen Jurorenjob bei Germany's next Topmodel an den Nagel. Für ihn sei es an der Zeit, sich neuen Projekten zu widmen. Bevor er in den nächsten Wochen voller Tatendrang an seiner Karriere bastelt, gönnt er sich jetzt aber erst einmal ein wenig Zeit mit seiner Familie!

Eigentlich hält sich Thomas mit Einblicken in sein Privatleben eher zurück: Doch aktuell scheint er die Zeit mit seinen Liebsten so sehr zu genießen, dass er die besonderen Momente auch mit seinen Followern teilen möchte. "Dinner Date mit meiner Mama", kommentiert er ein Instagram-Foto, auf dem er liebevoll einen Arm um seine Mutter legt. Offensichtlich verbringt der einstige GNTM-Star aktuell ein paar entspannte Tage im Saarland – seiner geliebten Heimat!

Schon im Promiflash-Interview während der Berliner Fashion Week sah Thomas den kommenden Monaten entspannt entgegen. "Ich habe vor langer Zeit aufgehört, genau zu planen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird", hielt er sich alle möglichen Optionen offen.

Matthias Nareyek/Getty Images Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2016

WENN.com Thomas Hayo bei der StyleNite in Berlin 2017

Instagram / thomashayo Heidi Klum, Michael Michalksy und Thomas Hayo mit ihren Müttern Erna, Rosi und Monika

