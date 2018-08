Katie Price (40) hat es gerade nicht leicht im Leben. Der britische Reality-TV-Star steckt mitten in der Scheidung von ihrem Ex-Partner Kieran Hayler (31). Zu alledem ist ihre Mom schwer erkrankt. So schwer, dass das ehemalige Boxenluder ihr sogar einen Lungenflügel spenden will. Von dieser anstrengenden Phase erholt sich die Beauty nun im Urlaub in Thailand – doch dort löste sie mit ihren Brüsten einen Shitstorm aus.

Die 40-Jährige posierte jetzt superglücklich mit ihrem jungen Lover Kris Boyson (29) auf Instagram. Auf dem Bild beim Abendessen fällt sofort auf, dass der Fitnesstrainer dem Busenwunder an eben jenen langt. Der Brustgrabscher-Post der fünffachen Mutter blieb im Netz nicht lange unkommentiert: "Die armen Kinder, sag ich da nur" oder "Ich hoffe, deine Kinder genießen ihre Zeit bei ihren Vätern, während du herumrennst, als wärst du jung und unabhängig" oder "Wie fühlen sich deine Kinder wohl, wenn du einen Mann verlässt und dich gleich in die nächste Beziehung stürzt? Verurteile mich nicht, ich wollte nur fragen" lauteten nur drei der vielen negativen Bemerkungen.

Mit ihrem elf Jahre jüngeren Liebhaber sorgte Katie schon öfter für viel diskutierte Fummelbilder. Erst vor wenigen Tagen erwischte ein Paparazzo das Paar beim Kuscheln am Pool. Dabei zeichnete sich auch eine enorme Beule in der Badehose des Blondschopfes ab. Was sagt ihr zu dem Urlaubs-Post? Stimmt ab!

Instagram / krisboyson Katie Price und Kris Boyson an Katies 40. Geburtstag

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihren fünf Kindern

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price

