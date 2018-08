Liegen die Ursachen für die Probleme von Demi Lovato (25) in ihren Jugendjahren? Als Teenager wird die Sängerin von Mitschülerinnen aufs Übelste gemobbt. In ihrem Buch Falling With Wings: A Mother’s Story erzählt Demis Mutter von den traumatischen Erlebnissen ihrer Tochter: "'Lasst uns diese Bitch verprügeln', schlug eine von ihnen vor. Vor lauter Angst, dass sie sie kriegen würden, versteckte sich Demi in der Schultoilette." Schon im September 2015 sprach die "Stone Cold"-Interpretin mit Promiflash über das Thema Mobbing: "Es hat mich in eine tiefe Depression gestürzt. Und diese Depressionen haben wiederum zu anderen Verhaltensstörungen geführt, die mein Leben bis heute beeinflussen."

Christopher Polk/Getty Images for Mastercard Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de