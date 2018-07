Demi Lovatos (25) Leben kommt wieder auf die Bildschirme: Die Sängerin überraschte ihre Fans schon im vergangenen Jahr mit einer erstaunlich ehrlichen Dokumentation über ihr Privatleben. In "Simply Complicated" sprach sie damals offen über ihre Alkohol- und Drogensucht. In diesem Jahr sollte eigentlich noch ein zweiter Film über den ehemaligen Disney-Star veröffentlicht werden. Aufgrund ihrer kürzlichen Überdosis wird die Doku nun allerdings verschoben!

Das verriet eine Sprecherin von YouTube – wo der Streifen ausgestrahlt werden soll – bei einer Pressekonferenz. Demnach müssten die Dreharbeiten zu dem Projekt erst einmal auf Eis gelegt werden, bis Demi sich von ihrem Zusammenbruch erholt habe. Ob ihre Vergiftung dann auch in dem Film thematisiert wird, ist noch nicht klar. "Wir wollen, dass es ihr bald besser geht und dann wird sie entscheiden, was sie darüber sagen oder nicht sagen will", hieß es auf der Pressekonferenz.

Am Donnerstag war Demi aufgrund einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor hatte sie offenbar noch heftig mit Freunden gefeiert. Bis dahin galt die Sängerin eigentlich sechs Jahre lang als trocken und clean.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Musikerin

MIGUEL RIOPA/AFP/Getty Images) Demi Lovato beim Rock in Rio Lisboa-Festival im Juni 2018

Jason Merritt/Getty Images Demi Lovato bei den Teen Choice Awards 2013

