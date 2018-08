Sie vermisst ihre Haarpracht! Im Leben von Beauty-Unternehmerin Kim Kardashian (37) dreht sich alles um Mode, Styling und Frisuren. Für den perfekten Look holt sich die dreifache Mama auch gerne mal Inspiration bei ihren Schwestern. Zuletzt nahm sich Kim Neu-Mama Khloe (34) zum Vorbild und ließ sich vom Friseur wieder einen Bob verpassen. Doch offenbar bereut die Frau von Rapper Kanye West (41) ihre Entscheidung schon jetzt: Sie findet sich ohne ihre langen Haare einfach nicht sexy!

Kurz nach dem Umstyling machte der Keeping up with the Kardashians-Star seinem Ärger über die Kurzhaarfrisur via Snapchat Luft. "Ich hasse meine kurzen Haare", lautete Kims Fazit zu ihrem neuen Style. "Ich finde, ich sehe süß aus, süß! Und nicht sexy! Wer will denn schon süß sein? Mit langen Haaren habe ich mich noch sexy gefühlt." Ihre Fans sehen das allerdings ein wenig anders. Via Twitter trösteten sie ihr Idol und lobten die neue Frise: "Der Schnitt steht dir verdammt gut" und "Du siehst immer gut aus – mit kurzen Haaren, langen Haaren oder ohne Haare", lauteten nur zwei der aufmunternden Kommentare ihrer Anhänger.

Auf ihren Körper scheint Kim dafür momentan besonders stolz zu sein! Für die Traumfigur hat das Kurvenwunder in letzter Zeit ordentlich im Fitnessstudio geschwitzt. Ihre Schwestern Khloe und Kendall (22) haben diese Entwicklung bereits mit Sorge betrachtet: Sie sind der Meinung, Kim esse nicht genug und sei einfach viel zu dünn. Die 37-Jährige ließ sich von der Kritik ihrer Schwestern allerdings nicht beirren – sie fühle sich in ihrem Körper einfach pudelwohl!

Christopher Polk/Getty Images for The Business of Fashion Kim Kardashian, Reality-Star

Splash News Kim Kardashian bei der Beautycon 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloe Kardashian

