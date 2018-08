Für die sechsteilige ZDF-Doku "Mit 80 Jahren um die Welt" reisten sechs Senioren durch sechs verschiedene Länder – zurück kamen sie nur zu fünft! Für Lothar H. (†80) sollte es das letzte Abenteuer gewesen sein: Er starb an den Folgen einer tückischen Lungenentzündung, als er gerade auf dem Weg in ein Krankenhaus im thailändischen Bangkok war. Zuvor hatte er bereits angekündigt, dass er die Dreharbeiten zur Show krankheitsbedingt abbrechen muss. Moderator Steven Gätjen (45) hatte deshalb noch die Gelegenheit, sich von dem Kandidaten zu verabschieden.

Der Ex-Schlag den Raab-Host konnte allerdings nicht ahnen, dass es sich um ihre letzte Unterhaltung handeln würde. Die komplette Reisetruppe nahm noch Abschied von ihrem Urlaubsfreund auf seinem Hotelzimmer in Vietnam. Von dort aus sollte der ehemalige Bürgermeister eigentlich nur einen Zwischenstopp in Bangkok einlegen, um dann die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Auch Steven drückte ihn noch einmal ausgiebig – ein allerletztes Mal. Die Crew setzte gerade die Dreharbeiten in Vietnam fort, als die Nachricht über Lothars Tod eintraf und alle schockte. "Als das mit Lothar passiert ist, hat uns das allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war ein Moment, der extrem wehgetan hat und der mich immer noch sehr traurig macht", verriet der Moderator vor laufenden Kameras.

Nach dem Unglück war eine Weile unklar, ob die Sendung jemals ausgestrahlt werden würde. Nach Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen entschied der Sender jedoch, das Format wie geplant zu zeigen. Vom 24. Juli bis zum 2. August flimmerte die Reihe über die Mattscheiben.

