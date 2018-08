War doch alles nur ein schrecklicher Unfall? Am Freitag sorgte die Nachricht vom vermeintlichen Suizid von Model Rick Genest, besser bekannt als Zombie Boy (✝32), international für Erschütterung. Am 2. August verstarb der Kanadier, nachdem er vom Balkon des vierten Stockes gesprungen sein soll. Seine Familie sei allerdings fest davon überzeugt, dass Rick sich nicht in den Tod gestürzt hat, sondern gefallen sei – auch sein Manager Karim Leduc gibt nun einen entscheidenden Hinweis.

In einem emotionalen Facebook-Statement wandte er sich an Ricks Fangemeinde – und deutet an, dass ausgerechnet ein von ihm verfasster, mittlerweile gelöschter Post einen falschen Eindruck vermittelt haben könnte: "Mein Team und ich haben realisiert, dass meine impulsive Reaktion zu einigen Gerüchten rund um seinen Tod geführt haben könnten." Zuvor hatte Karim eines von Ricks Gedichten veröffentlicht, indem er über das Sterben philosophiert hatte. Dennoch glaube er nicht, dass sein Klient sich ein Ende seines Lebens gewünscht hatte. "Rico war einzigartig und auch wenn sein Tod wie ein Selbstmord aussieht, glauben seine Familie und ich fest an einen Unfall. Bitte verbreitet das, dieser Mann war nichts außer strahlender Liebe", zeigte er sich überzeugt.

Laut der Angehörigen des Tattoo-Liebhabers sprechen gleich mehrere Indizien dafür: Zum einen habe Zombie Boy sich schon zu Lebzeiten gerne beim Rauchen weit über das Geländer seines heimischen Balkons gelehnt. Zum anderen habe man nirgendwo einen Abschiedsbrief gefunden, was absolut nicht seiner Art entsprechen würde.

