So eine Erfahrung schweißt zusammen! Orlando Bloom (41) und Liv Tyler (41) spielten beide im Fantasy-Dreiteiler Der Herr der Ringe drei Jahre lang die Elben Legolas und Arwen. In Neuseeland verbrachten sie so nicht nur viel Zeit am Set miteinander, sondern auch in ihrer Freizeit. Dass die Hollywoodstars 15 Jahre später noch gute Freunde sind, bewiesen sie jetzt mit einigen Social-Media-Posts, die den Fans des Peter Jackson-Epos bestimmt Freudentränen in die Augen treiben!

Die Tochter von Steven Tyler (70) postete ein Foto via Instagram, auf dem sie mit dem On-Off-Freund von Katy Perry (33) knuddelt. Sie strahlt dabei in die Kamera, während Orlando seinen Hund Nugget auf dem Arm hält. Das niedliche Pic entstand hinter den Kulissen des Theaterstücks "Killer Joe" in London, in dem Orlando momentan die Hauptrolle spielt. Dazu schrieb die brünette Beauty: "Lieber Orlando, du warst brillant in 'Killer Joe'! Ich liebe dich! Elbenfamilie – Arwen und Legolas für immer." Der Schauspieler revanchierte sich mit einem ähnlichen Bild, das zur selben Zeit entstanden war, und betitelte es: "Nur ein paar Elben. Und ein Hündchen."

Liv und Orlando sind dicke Freunde – mehr aber auch nicht! Nachdem sich der Hottie vor ein paar Jahren von Model Miranda Kerr (35) scheiden ließ, wurden Gerüchte über eine Liebesbeziehung zu der "Armageddon"-Darstellerin laut. Das dementierte Orlandos Management jedoch sofort. Wahre Freundschaften zwischen Männern und Frauen gibt es also doch! Hättet ihr gedacht, dass das bei den beiden der Fall ist? Stimmt ab!

Kevin Winter / Getty Images Liv Tyler und Orlando Bloom 2003 in Los Angeles

Instagram / orlandobloom Liv Tyler und Orlando Bloom

Facebook / Orlando Bloom Orlando Bloom bei den Dreharbeiten zu "Herr der Ringe"

