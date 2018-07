Das war so nicht geplant! Seit dem 8. Mai ist Taylor Swift (28) mit ihrer "Reputation Stadium Tour" unterwegs. Dabei kommen Fans der "Gorgeous"-Interpretin nicht nur in den Genuss ihrer neuen Songs, sondern auch einer spektakulären Bühnenshow. Etliche Profitänzer, eine ausgeklügelte Lightshow und heiße Outfits machen die ausverkauften Konzerte zu einem Event der Extraklasse. Da kann aber auch einmal etwas schiefgehen. Bei ihrem Gig in Philadelphia hing Taylor wegen eines technischen Defekts in der Luft fest.

Wie Cosmopolitan berichtet, gab die Grammy-Gewinnerin im Lincoln Financial Field-Stadion gerade ihren Hit "Delicate" zum Besten, als sich die Panne ereignete. Eine glitzernde Gondel sollte TayTay während ihrer Performance von der einen Seite des Stadions zur anderen transportieren – über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Allerdings kam die Sängerin nicht weit und erklärte den feiernden Fans zu ihren Füßen: "Ich bin mir sicher, dass ich hier oben festhänge!" Mit einer ordentlichen Portion Humor schob sie hinterher: "Aber die Aussicht ist toll!"

Auch wieder mit festem Boden unter den Füßen zeigte sich die 28-Jährige von ihrer gelassenen Seite und erklärte dem Publikum: "Grundsätzlich wird jetzt Folgendes passieren: Ich werde einfach chillen und versuchen herauszufinden, was jetzt kommt. Vielleicht laufe ich einfach rüber!" So weit kam es dann aber doch nicht. Nachdem Taylor die Pause mit einer A-cappella-Version ihres Hits "Our Song" überbrückt hatte, war der Fehler behoben.

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Anzeige

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Anzeige

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de