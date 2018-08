Nach der Trennung von Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) scheint Denise (28) endlich wieder auf Wolke sieben zu schweben. Erst im Februar gab sie dem Berlin - Tag & Nacht-Darsteller das Jawort, doch nur drei Monate nach der Trauung war plötzlich alles aus. Das Beziehungsende ist jetzt aber offenbar verdaut, denn die Bald-Mama scheint wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben. Wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät, sei sie momentan mit ihrem Mystery Man an der Ostsee unterwegs. Zu einem Schmunzel-Clip schreibt sie außerdem: "Schmetterlinge im Bauch? Ok… Vielleicht ein bisschen. Oder ein bisschen viel?"

