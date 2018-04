Acht Monate nach der Hochzeit wurde 2017 das Ehe-Aus von Sängerin Aneta Sablik (29) und Kevin Zuber bekannt. Doch was kaum einer wusste: Die Beziehung war viel früher schon vorbei! In einem Interview mit der Zeitschrift Closer verriet Aneta nun, dass sie sich plötzlich in einer ganz neuen Rolle gefühlt habe. "Ich spürte Verpflichtungen, obwohl da ja gar keine waren", sagte sie in dem Gespräch. Nach Dauerzoff in den Flitterwochen zog das Paar nach nur 14 Tagen den Schlussstrich. Aus Scham habe sie so lange geschwiegen und erst jetzt die wahren Hintergründe der Trennung öffentlich gemacht, sagte die ehemalige DSDS-Siegerin. Dass Aneta das wahre Beziehungsende so lange geheim hielt, können die Promiflash-Leser nachvollziehen: 3.416 Teilnehmer einer Umfrage (Stand 10. April, 15.30 Uhr) zeigten Verständnis dafür, dass sich die Musikerin Zeit mit dieser Nachricht ließ. Dies entspricht einem Anteil von 90,8 Prozent.



