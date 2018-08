Am 17. August ist es wieder so weit: Deutsche Stars und Sternchen ziehen für Promi Big Brother in den berühmtesten Container der Republik, um sich täglichen Challenges zu stellen. Die Gerüchteküche brodelt und alle fragen sich, wer bei der diesjährigen Staffel dabei sein wird. Sicher ist jedoch, dass es auch in diesem Jahr einen Titel-Song geben wird. Der Track heißt "Alles was ich will" und stammt aus der Feder der Rockgruppe Brenner.

"Das alles bin ich. Einfach nur ich", heißt es in dem Ohrwurm zur kommenden "Promi Big Brother"-Staffel. Mit rauem, gefühlvollem Rock bieten die fünf Freunde den Zuhörern einen unverfälschten und ehrlichen Klang mit Ecken und Kanten. Eine sehr passende Wahl zur Sendung, die ebenfalls nichts verheimlicht und die Bewohner des Containers so ungeniert und authentisch präsentiert wie möglich.

Mit Brenner hat sich Sat.1 eine relativ unbekannte, aber keineswegs unerfahrene Band ins Boot geholt. Die Mitglieder haben bereits als Songwriter für die Band Silly und als Musiker für die Beatsteaks gearbeitet.

Sascha Steinbach/Getty Images Die Stars im "Promi Big Brother"-Finale 2016

Sat.1 Die Finalisten von "Promi Big Brother"

Willi Weber / Sat.1 "Promi Big Brother"-Gewinner Jens Hilbert

