Denise Kappès (28) hat mit ihrem Ex Pascal endgültig abgeschlossen! Vor rund zwei Monaten trennte sich die einstige Bachelor-Kandidatin von dem Berlin - Tag & Nacht-Star nach rund 13 Wochen Ehe. Und das, obwohl Denise doch gerade ihr erstes gemeinsames Baby mit dem TV-Darsteller erwartet. Pascal scheint aktuell wieder frisch verliebt zu sein und zeigt sich immer wieder mit der jungen Lea Marie. Grund genug für Promiflash, bei Denise einmal nachzufragen, wie sie aktuell zu ihrem Ex-Mann steht – und deutlichere Worte hätte sie wirklich nicht wählen können!

Das vermeintlich frische Liebesglück von Pascal lässt Denise nicht unberührt. Es weckt sogar ziemlich heftige Gefühle in ihr, wie sie im Promiflash-Interview in Berlin verriet: "Liebestechnisch habe ich komplett abgeschlossen. Ich muss wirklich sagen, das klingt jetzt vielleicht wirklich hart, aber der Hass ist größer geworden, als die Liebe, die da noch vorhanden war. Mir ist das eigentlich komplett egal, ob er glücklich ist oder nicht", stellte die 28-Jährige klar. Sie hoffe einfach, dass die vermeintlich neue Partnerin an Pascals Seite nicht dasselbe durchmachen müsse, wie sie. "Ansonsten wünsche ich den beiden alles Gute", fügte Denise noch hinzu.

Doch die Wut im Bauch wegen ihres Ex' wird bei Denise aktuell zum Glück von positiveren Gefühlen verdrängt: Via Social Media verriet die schwangere Schönheit nämlich, endlich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben! Von wessen Amorpfeil die Influencerin aber getroffen wurde, wollte sie bis dato noch nicht verraten.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès

Anzeige

AEDT/Wenn.com Denise Kappès beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de