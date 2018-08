In der diesjährigen Staffel Bachelor in Paradise fanden Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco ihr Glück miteinander – oder etwa nicht? Obwohl die beiden in ihrer Beziehung unglaublich verliebt wirkten, hat sich das Pärchen erst kürzlich getrennt. Der Grund: Domenico soll schon während des BiP-Drehs ein Kind mit einer anderen Frau erwartet haben. Nun äußert sich auch Show-Kollegin Carina Spack zu den üblen Vorwürfen – und kann es gar nicht fassen.

"Die gerade veröffentlichte Nachricht macht mich echt sprachlos", beginnt sie ihren emotionalen Text auf Instagram. Dort postete sie ein süßes Foto, auf dem sie Evelyn ein freundschaftliches Küsschen gibt. Obwohl sie natürlich hinter ihrer Freundin steht, scheint Carina eines besonders wichtig zu sein: "Egal, was passiert ist: Man sollte sich immer beide Seiten der Geschichte anhören und sich nicht einmischen, wenn man keine Ahnung von dem hat, was wirklich passiert ist." Geäußert hat sich der mutmaßliche Papa in spe bisher allerdings nicht.

Auch die Fans stärken der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin den Rücken. In den Kommentaren unter dem Foto haben sich in kurzer Zeit zahlreiche aufheiternde und nette Worte an Evelyn angesammelt. So heißt es unter anderem: "Auch andere Mütter haben schöne Söhne", "Das ist echt hart, die arme Frau. Ich hoffe, sie kommt schnell darüber hinweg" und "Lass dich von deinen Ladies auffangen und verliere bitte nicht die Hoffnung an die wahre Liebe!"

Instagram / carina_spack Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen Carina Spack und Evelyn Burdecki

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Carina Spack und Evelyn Burdecki in Thailand, "Bachelor in Paradise"

