Dwayne "The Rock" Johnson (46) ist zutiefst bestürzt: Der Fast & Furious-Schauspieler muss den Tod von seinem guten Kumpel Brian Christopher Lawler verkraften. Bekannt als Grandmaster Sexay kämpfte sich dieser als Wrestler durch die Arenen, Ende Juli starb der US-Amerikaner an den Folgen eines Selbstmordversuchs. Er wurde nur 46 Jahre alt. Via Social Media verabschiedete sich Hollywood-Star Dwayne nun von seinem Buddy mit einem rührenden Tribut.

Auf seinem Instagram-Profil erinnerte sich "The Rock" daran, wie stark sie sich einst miteinander verbunden gefühlt hatten, gemeinsam standen sie vor vielen Jahren im Wrestling-Ring. "Ich versuche schon die ganze Woche, den schmerzhaften Verlust meines guten Kumpels zu verarbeiten", schrieb Dwayne und fügte seinem Posting ein altes Foto von sich und Brian hinzu. "Wir fuhren täglich 1.500 Meilen, trainierten zusammen in jedem Gym, das wir finden konnten [...], teilten uns Zimmer in Motels", so der Schauspieler weiter.

Die Freundschaft hielt auch noch an, als beide schon große Erfolge im World Wrestling Entertainment feiern konnten. Von den Suizidgedanken seines Kumpels habe Dwayne jedoch nichts geahnt. "Ich denke, manchmal wird der Schmerz einfach zu viel, um ihn weiter zu ertragen", schrieb der 46-Jährige, der selbst jahrelang unter Depressionen litt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / therock Grandmaster Sexay und Dwayne "The Rock" Johnson

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson



