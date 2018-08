Das Supermodel geizt in letzter Zeit nicht mit seinen Reizen: Heidi Klum (45) ist besonders seit dem Beginn ihrer Beziehung zu Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) ziemlich zeigefreudig. Total verliebt präsentiert Heidi ihren Social-Media-Followern ihren Körper. Erst kürzlich stellte sich die Germany's next Topmodel-Chefjurorin im Sardinien-Urlaub mit nacktem Po zur Schau. Auf der italienischen Mittelmeerinsel konnte man Heidis Bikini-Body jetzt auch in voller Pracht bestaunen.

Mit der ganzen Familie machte die Modelmama Urlaub und im Ort Porto Cervo genossen alle gemeinsam einen entspannten Strandtag. Völlig relaxt trug Heidi einen schicken Bikini, der freie Sicht auf ihre Figur gewährte. Dass die 45-Jährige vier Kinder hat, ist ihr wirklich nicht anzusehen, sie ist supertrainiert. Flacher Bauch, pralle Brüste, Knackpo – Musiker Tom kann sich glücklich schätzen! Seit März sollen die beiden schon ein Paar sein, im Mai machten sie es bei den Filmfestspielen in Cannes öffentlich.

Dass Heidi 17 Jahre älter als Tom ist, spielt für das Paar keine Rolle. "Ich denke darüber gar nicht nach... Sorgen machen nur noch mehr Falten", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit InStyle. Ihren Body wird die vierfache Mutter vermutlich auch zukünftig noch ganz sorgenfrei zeigen.

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Jason Kempin/Getty Images for EJAF Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

