Gerade noch sprachen sie über eine mögliche Hochzeit, nun gaben die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco ihre Trennung bekannt. Der Grund: Laut der hübschen Blondine soll ihr Ex-Schatz bereits während der BiP-Staffel in einer Beziehung gewesen sein und sogar ein Kind mit seiner Freundin aus Frankfurt erwarten. Das Liebesdrama der beiden schlägt seither hohe Wellen: Nach Kollegin Carina Spack äußerte sich nun auch Dominik Bruntner (25) zu dem überraschenden Beziehungsende seiner BFF!

"Es macht mich traurig und sprachlos zugleich", betonte das Männermodel auf Instagram. Mit Evelyn, die er vor einem Jahr während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Promi Big Brother kennengelernt hatte, ist der 25-jährige Baden-Württemberger nach wie vor sehr eng befreundet. Mitfühlend und zugleich geknickt fügte er hinzu: "Ihr wart ein tolles, authentisches, süßes und vor allem sehr unterhaltsames Paar. Ich wünsche dir alles Gute!"

Domenico hüllt sich in Bezug auf die Trennung bisher in Schweigen. Seine Fans lassen allerdings nicht locker und haken in den sozialen Medien immer wieder nach. Andere sind einfach nur fassungslos und machen ihrem Ärger in den Kommentarspalten Luft: "Nicht dein Ernst", richtet sich eine Abonnentin an den ehemaligen Die Bachelorette-Teilnehmer und fügte sarkastisch hinzu: "Glückwunsch dem werdenden Vater."

