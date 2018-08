In der heutigen Folge knallt es im Wollnyversum: Mutter Silvia (53) hat eine deutliche Bitte an eine ihrer Töchter – die davon gar nicht begeistert ist! Lavinia (18) soll sich endlich um einen Job bemühen. Die 17-Jährige gilt als eine Rebellin unter den Schwestern und nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund, wenn ihr etwas nicht passt. Kein Wunder als, dass Mamas Vorschlag dem Teenager so gar nicht gefällt.

Lavinia hängt nur zu Hause rum und faulenzt. Ein absolutes No-Go für die elffache Power-Mum und so setzt sie ihre Tochter vor vollendete Tatsachen: Silvias Lebensgefährte Harald vermittelt der temperamentvollen Volljährigen eine Stelle im Baumarkt. Auf die hat Lavinia jedoch so gar keine Lust und gibt ihr Bestes, um die Arbeit so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Silvias Schwiegersöhne Flo (30) und Peter (25) wollen sie während ihrer Schicht besuchen, doch ihr Chef muss die beiden Jungs enttäuschen: Lavinia ist gar nicht erst aufgetaucht.

Eigentlich hatte die junge Neusserin bereits einen Beruf. Nachdem Lavinia ihre Schule beendete, fing sie mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin an. Was es damit auf sich hat, seht ihr heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL II.

