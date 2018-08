Micaela Schäfer (34) schockt ihre Fans mit einer Beziehungsbeichte! Das Sommerhaus der Stars ist bekannt dafür, dass über teilnehmenden Pärchen ein Trennungsfluch liegt. Jedes Jahr zerbricht bei einigen Kandidaten nach der Showteilnahme die Liebe. Nun scheint es auch die Nacktschnecke erwischt zu haben: Bereits im TV-Feriencamp kriselte es hin und wieder zwischen ihr und Partner Felix Steiner (33) – nun gehen die beiden erst einmal getrennte Wege!

Im RTL-Interview gibt Micaela ganz offen dazu, dass ihre Beziehung zu Felix vorerst gescheitert sei. Direkt nach ihrem Sommerhaus-Rauswurf hätten die Ex-Turteltauben entschieden, sich erst einmal nicht mehr zu sehen. "Dass wir jetzt eine sehr ernsthafte Beziehungspause einlegen, das haben wir beide gewollt. Also wir sind ja nicht doof: Wir haben gemerkt, dass wir uns irgendwie entfremdet haben", erklärt das Erotikmodel die aktuelle Situation. Die TV-Beauty ist sich aber ziemlich sicher, dass sie und der Unternehmer irgendwann wieder zueinanderfinden werden: "Also wir sind auf keinen Fall getrennt für immer. Ich merke schon, mein Herz schlägt noch für Felix. Aber wir müssen uns beide ändern!"

Seit Dezember 2015 sind Micaela und Felix ein Paar. Die beiden hätten sich zwar auch vor ihrer Teilnahme ab und an gestritten – doch erst während der Pärchenshow gerieten sie so richtig aneinander: "Im Sommerhaus haben wir gemerkt, dass wir sehr unterschiedlich sind. Er kommt mit meiner öffentlichen Art nicht ganz so zurecht", erläutert die DJane die Trennungsgründe. Die Berlinerin hatte vor laufenden Kameras ungeniert über ihr Sexleben mit dem Geschäftsmann gesprochen.

