Was für eine heiße Geburtstagssause! Ende Juli wurde Model Winnie Harlow 24 Jahre alt und ließ es zur Feier des Tages ordentlich krachen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen zelebrierte die Kanadierin das besondere Datum ganz stilecht auf einer luxuriösen Jacht. Mitten auf dem Atlantischen Ozean ließen sie dann die Party steigen: An Deck des XXL-Boots legte Winnie ein sexy Tänzchen hin!

An den lauernden Paparazzi schien sich die frühere America's next Topmodel-Kandidatin in ihrem knappen Zweiteiler überhaupt nicht zu stören. Im Gegenteil: Auf dem 1,7 Millionen teuren Wasserfahrzeug tanzte Winnie vor der Küste Miamis völlig ausgelassen mit ihren Mädels, darunter auch Modelkollegin Shannon Hamilton und der Victoria's Secret-Engel Cindy Bruna (23). Vor allem das Geburtstagskind ließ dabei beschwingt die Hüften kreisen und zeigte den Fotografen stolz, was sie zu bieten hat!

In ihrer Jugend wurde Winnie wegen ihres Aussehens noch so schlimm gehänselt, dass sie die Schule abbrach. Diese Zeiten scheinen aber glücklicherweise längst hinter ihr zu liegen: Inzwischen hat sie ihre Haut zu ihrem Markenzeichen gemacht! Chantelle Brown-Young, wie die Schönheit mit bürgerlichem Namen heißt, leidet seit 20 Jahren an Vitiligo – einer Krankheit, bei der an Stellen des Körpers keine Farbpigmente mehr gebildet werden und somit weiße Flecken entstehen.

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow in Negril, Jamaika

Anzeige

Angela Weiss/AFP/Getty Images Winnie Harlow, Model

Anzeige

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de