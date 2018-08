In den vergangenen Monaten wurden ihr zahlreiche Techtelmechtel angedichtet. Iggy Azalea (28) hatte sich im Juni 2016 von ihrem Verlobten Nick Young (33) getrennt. Der Basketball-Profi hatte in einem Video damit geprahlt, sie betrogen zu haben. Seitdem wurden ihr Dates mit den Rapper-Kollegen Tyga (28) und Quavo (27), Football-Star Odell Beckham Jr. (25) oder einem 19-jähriger Musikproduzenten nachgesagt – die Liste der vermeintlichen Lover ist lang. Nun hat die Rapperin offiziell eine neue Beziehung bestätigt. Sie ist mit American Football-Spieler DeAndre Hopkins zusammen!

Nach der öffentlichen Demütigung vor rund zwei Jahren ist sie endlich wieder richtig glücklich. In einem Interview mit dem US-Radiosender Y100 Miami erklärte Iggy in Bezug auf DeAndre: "Ja, wir sind in einer Beziehung!" Schon seit einiger Zeit war gemunkelt worden, dass zwischen der Musikerin und dem Sportler etwas laufen könnte. Die zwei hatten immer wieder gegenseitig ihre Social-Media-Bilder kommentiert. Der 26-Jährige scheint auch plötzlich eine Vorliebe für Australien entwickelt zu haben – Iggy wurde in Down Under geboren.

Erst kürzlich plauderte ein Freund der 28-Jährigen aus, dass sie sich von der harten Trennung im Sommer 2016 erholt habe und sich sexy wie nie fühle. Dieses neue Selbstbewusstsein hat Iggy offenbar ausgestrahlt – und damit vielleicht ihren Liebes-Volltreffer angezogen.

Rich Fury/Getty Images DeAndre Hopkins, NFL-Spieler

Ethan Miller/Getty Images Iggy Azalea bei einer Messe in Las Vegas 2018

Jeff Kravitz/BMA2015/Getty Images Nick Young und Iggy Azalea

