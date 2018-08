Da ist aber jemand in Plauderlaune! Im Mai wurde Annemarie Carpendale (40) Mama eines Sohnemanns – seitdem hält sie sich eigentlich mit Informationen über den Nachwuchs zurück. Selbst der Name ist noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Nun verkündet die Moderatorn allerdings erste Details zur Geburt, bei der es ihr wichtig gewesen sei, natürlich zu entbinden. "Ich glaube, jeder hat so eine Vision von seiner Geburt und ich hätte das gerne mal erlebt und jetzt habe ich es erlebt und es war das Schrecklichste und Schönste auf der Welt", erklärte sie in der Vorabendsendung Endlich Feierabend. Der Moment im Kreißsaal sei sehr schmerzhaft gewesen, doch die Strapazen habe sie sofort wieder vergessen, als sie ihr Baby das erste Mal im Arm hielt.

