Jorge Gonzalez (51) ist völlig überwältigt! Erst vor wenigen Tagen wurde das Leben seiner Let's Dance-Kollegin Motsi Mabuse (37) und deren Ehemann Evgenij Voznyuk völlig auf den Kopf gestellt: Die Tochter des Tanz-Traumpaares erblickte endlich das Licht der Welt. Während die Südafrikanerin in purem Mutterglück schwebt, hält auch der kubanische Choreograf mit seiner Freude nicht mehr hinterm Berg. Er kann es kaum erwarten, Motsis kleinen Sonnenschein endlich zu Gesicht zu bekommen.

"Liebe Motsi, lieber Evgenij, es ist so schön, dass ihr unserer 'Let's Dance'-Familie mit der Geburt eurer wundervollen Tochter einen weiteren Zuwachs beschert", lautete seine Nachricht an das frischgebackene Eltern-Couple, die er von Bunte überbringen ließ. Seit 2011 nimmt Motsi einen Platz in der Jury des beliebten RTL-Tanzformates ein, Jorge vervollständigte das tänzerische Trio um Chefjuror Joachim Llambi (54) zwei Jahre später – seitdem verbindet die beiden Kollegen eine innige Freundschaft. "Ich wünsche euch und eurer Kleinen alles Glück der Welt und kann es gar nicht abwarten, sie endlich persönlich zu sehen", führte Onkel Jorge seine Gratulation fort.

Und auch wenn er Motsis Mini-Me bisher höchstens auf Fotos bestaunen durfte, hat Jorge selbst allen Grund zur Freude. Am Samstag feiert das redselige Model nämlich seinen 51. Geburtstag. Darüber hinaus genießt der einstige Laufexperte bei Germany's next Topmodel die heißen Temperaturen spärlich bekleidet am Strand.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Familie

Andreas Rentz/Getty Images for Riani Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse auf einer Fashion-Show in Berlin

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez am Strand

