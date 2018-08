Kylie Jenners (21) Geburtstags-Marathon geht weiter! Am Freitag wurde das Kardashian-Jenner-Küken endlich volljährig. In ihren 21. Geburtstag feierte sie dann am Donnerstag gebührend rein – mit einer dicken Party in West Hollywood. Ihr neues Leben als offizielle Erwachsene genießt die Neu-Mama anscheinend jetzt schon in vollen Zügen: Kylie schnappte sich ihre besten Freundinnen und ließ sich noch einmal in den Clubs von Las Vegas ordentlich hochleben!

Am Samstag ging es für Kylie gemeinsam mit ihren BFFs Jordyn Woods (20), Tiffany Sorya, Stassi Karanikolaou, Yris Palmer und ihrer Assistentin Victoria Villarroel Richtung Nevada. Das dürfte zum einen den Grund haben, dass Kylie nun Alkohol trinken und Glücksspiele zocken darf – was sich wohl in Partyhauptstadt Nummer eins Las Vegas besonders gut umsetzen lässt –, zum anderen hatte aber auch der Freund des Reality-Stars Travis Scott (26) einen Auftritt im Nachtclub Marquee. Laut E! News sollen Kylie und ihre Girls die Show aus dem VIP-Bereich genossen haben.

Auf Instagram und Snapchat hielt Kylie ihre Follower natürlich auch über das wilde Treiben auf dem Laufenden – und präsentierte hier stolz ihre zweiten Geburtstags-Outfits. Während die 21-Jährige für die Geburtstagstorten-Übergabe noch im sexy Nadelstreifen-Zweiteiler überzeugte, entschied sie sich zum Feiern für ein goldenes Mini-Kleid.

Snapchat / kylizzle Kylie Jenner und eine Freundin

Instagram / jordynwoods Kylie Jenner und Jordyn Woods im Pool

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

