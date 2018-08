Sie ist eben ein echter Profi! Vergangenen Samstag rockte Paris Jackson (20) zusammen mit ihrer neuen Band The Soundflowers ihren zweiten Live-Auftritt in Los Angeles. Sogar Katherine Jackson (88) befand sich im Publikum, um sich den Auftritt ihrer Enkeltochter anzuschauen. Offensichtlich kam der gut an. Und das, obwohl sich Michael Jacksons (✝50) Tochter nur einen Tag unters Messer legen musste. Der Beauty wurde ein fieser Abszess entfernt.

"Kurz gesagt, ich wurde gestern operiert", erklärte die 20-Jährige in der Instagram-Story ihrer Band. Die Eiterbeule soll die Größe eines Golfballs gehabt haben und hätte platzen können – mit dramatischen Konsequenzen. Die Wunde könne durch Bakterien verunreinigt werden, was unter Umständen zum Tod führe, meinte Paris. Die junge Sängerin blieb aber sehr tapfer und stand während der OP nicht einmal unter Narkose. Es tat aber höllisch weh, wie die Blondine gestand: "Es waren die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals ertragen musste."

Vielleicht hilft ihr ja Gabriel Glenn über die Schmerzen hinweg. Das Bandmitglied der Soundflowers soll seiner Frontfrau schöne Augen gemacht haben. Auf der Bühne gab es am Samstag des Öfteren ein kleines Küsschen und auch abseits der Bühne schienen die beiden heftig im Turtel-Modus zu sein.

Rachel Murray/Getty Images Paris Jackson bei einer Launchparty

Marksman / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn in Los Angeles

Marksman / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn

