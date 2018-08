Vor wenigen Tagen gab Ruby Rose (32) bekannt, dass sie demnächst die Hauptrolle in der neuen Serie "Batwoman" spielen wird. Dabei handelt es sich über eine lesbische Superheldin, die in Gotham City für Recht und Ordnung sorgt. Die homosexuelle Schauspielerin erfüllt sich mit diesem Job einen Kindheitstraum und freut sich riesig auf die Dreharbeiten. Doch im Netz hagelte es heftige Kritik, auf die die 32-Jährige nun reagierte: Sie löschte ihren Twitter-Account – aber vorher machte sie ihren Hatern noch eine krasse Ansage.

"Wo verdammt noch mal kommt 'Ruby ist keine Lesbe und kann deshalb nicht Batwoman sein' her? Das ist wohl das Lächerlichste, was ich jemals gelesen habe", begann Ruby ihre Wutrede auf Twitter. Denn im neuen Film liebt Batwoman Frauen. Ruby habe sich schon im Alter von zwölf Jahren geoutet und in den vergangenen Jahren immer wieder mit Anfeindungen à la "Sie ist zu lesbisch" zu kämpfen gehabt. Dass die Netz-User den Spieß nun umdrehen und ihr unterstellen, gar nicht auf Frauen zu stehen, machte das australische Model so wütend, dass es sich am vergangenen Freitag von dem Netzwerk verabschiedete.

Zwar ist sie auf anderen Portalen wie Instagram noch aktiv – doch die Kommentarfunktion ist seit dem Shitstorm deaktiviert. So möchte Ruby wohl weiteren haltlosen Vorwürfen dieser Art vorbeugen. Trotzdem gab es auch durchaus positive Reaktionen auf das neue TV-Projekt des Orange Is the New Black-Stars. "Ja! Du bist die perfekte Besetzung" oder "Du wirst dadurch so viele Menschen inspirieren", freuten sich einige ihrer Fans.

Getty Images / Astrid Stawiarz Ruby Rose bei einem Burberry Event 2017

Instagram / rubyrose Ruby Rose, Schauspielerin

VALERIE MACON / Getty Images Ruby Rose bei den GLAAD Media Awards in Beverly Hills 2016

