Bald sind Herzogin Meghan (37) und ihre Mutter Doria Ragland (61) endlich wieder vereint! Das neue Leben der Ex-Schauspielerin im britischen Königshaus gestaltet sich wie erwartet aufregend: In den ersten Wochen nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) bestritt Meghan bereits jede Menge Termine. Dabei anwesend waren jedoch immer nur ihre royalen Schwiegereltern. Bald sollte sie aber keinen Grund mehr haben, ihre Mum zu vermissen: Doria soll schon bald zu ihrer Tochter nach England ziehen!

Laut Radar Online hat die Sozialarbeiterin ihren Job in Los Angeles bereits im Mai aufgegeben. Nun soll sich die 61-Jährige bereitmachen für ihren Umzug nach London – dabei hatte es vor einiger Zeit noch Gerüchte gegeben, Meghan habe den Kontakt zu ihr drastisch reduziert. "Ich denke, sie wird so bald wie möglich aufbrechen. Sie war begierig darauf, näher an ihrer Tochter zu wohnen", enthüllte eine Quelle. Doria sei ganz verliebt in England und habe nach ihrer Rückkehr von der Hochzeit begeistert erzählt, sie könne sich vorstellen, dort auch glücklich zu leben. Es sei gut möglich, dass sie noch vor ihrem 62. Geburtstag im September den Kontinent wechsle.

Die Mutter der Herzogin soll außerdem ganz angetan gewesen sein von den Brit-Royals. Als Doria im Mai der Vermählung ihrer Tochter in London beiwohnte, hatten sich alle große Mühe gegeben, ihr einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten – vor allem, weil sie Meghans einzige Familienangehörige bei der großen Feier war. Mit dem Umzug will sich die Amerikanerin nun auch von ihrem Ex-Mann Thomas Markle Sr. (74) und dem Rest der skandalumwitterten Familie distanzieren, die sich zum Teil sehr abfällig über das Königshaus geäußert hatten.

Sharky/Polite Paparazzi/SPLASH Doria Ragland, Meghan Markles Mutter

OLI SCARFF/AFP/Getty Images Doria Ragland und Meghan Markle

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Doria Ragland, Prinz Charles und Camilla Parker Bowles

